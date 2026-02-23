Спортсменка из Башкирии взяла золото в первенстве по гиревому спорту

В Перми завершилось первенство страны по гиревому спорту среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения. В весовой категории до 63 кг победу одержала Азалия Латыпова из Бакалинского района, сообщил в соцсетях глава муниципалитета Олег Ефимов. Девушка выполнила рывок 24-килограммовой гири 111 раз.

«По итогам этих соревнований наша спортсменка вошла в состав сборной России и получила право представлять страну на мировом уровне, — добавил Ефимов. — Уже в апреле Азалия выступит на первенстве мира в Бишкеке».

Фото и видео: соцсети О. ЕФИМОВА.