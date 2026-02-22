0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Спорт
22 Февраля , 15:30

Спортсмен из Уфы стал пятикратным чемпионом России по гонкам на льду

Уфимец Никита Богданов в пятый раз подряд стал чемпионом России по мотогонкам на льду. Причем досрочно — за гонку до окончания чемпионата.

Спортсмен из Уфы стал пятикратным чемпионом России по гонкам на льду
Спортсмен из Уфы стал пятикратным чемпионом России по гонкам на льду

Никита Богданов из Уфы, выиграв все заезды первого дня заключительного финального этапа 66-го чемпионата России по мотогонкам на льду в классе 500 куб. см, досрочно завоевал титул чемпиона страны.

Он опережает идущего вторым Дмитрия Хомицевича из Каменска-Уральского уже на 21 очко и недосягаем для соперников.

Третье место в первый день гонок в Красногорске занял уфимец Иван Гаврилов. У него все шансы получить бронзовую медаль чемпионата.

Никита Богданов — пятикратный чемпион России, причем чемпион пять лет подряд. Из девяти состоявшихся гонок нынешнего чемпионата Богданов выиграл восемь, причем семь из них — с максимально возможным результатом 15 очков.

Фото: ВК ЦТВС имени Г.Кадырова

 

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru