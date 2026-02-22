Спортсмен из Уфы стал пятикратным чемпионом России по гонкам на льду

Никита Богданов из Уфы, выиграв все заезды первого дня заключительного финального этапа 66-го чемпионата России по мотогонкам на льду в классе 500 куб. см, досрочно завоевал титул чемпиона страны.

Он опережает идущего вторым Дмитрия Хомицевича из Каменска-Уральского уже на 21 очко и недосягаем для соперников.

Третье место в первый день гонок в Красногорске занял уфимец Иван Гаврилов. У него все шансы получить бронзовую медаль чемпионата.

Никита Богданов — пятикратный чемпион России, причем чемпион пять лет подряд. Из девяти состоявшихся гонок нынешнего чемпионата Богданов выиграл восемь, причем семь из них — с максимально возможным результатом 15 очков.

Фото: ВК ЦТВС имени Г.Кадырова