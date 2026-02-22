«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Спартака»

«Салават Юлаев» и «Спартак» хоть и играют в разных конференциях, но имеют практически одинаковое количество набранных очков. Тем интереснее было сравнить силу команд в очном поединке. Увы, юлаевцы в этих «смотринах» уступили. И винить им в поражении надо только самих себя.

Например, было известно, что спартаковцы – лидеры Континентальной лиги по реализации большинства. Что они в Уфе блестяще и продемонстрировали, реализовав 3 попытки из 5. Но главная проблема в том, как именно уфимцы зарабатывали удаления. Уже первое из них, защитника Стюарта, стоило хозяевам больших нервов и от гола спасла только штанга. Но урок не пошел впрок, даже наоборот.

Ремпал зачем-то решил за шиворот, по дворовому, отодвинуть мешавшего ему москвича, а потом еще и сказал несколько не самых ласковых слов в адрес судьи – получи 4 минуты штрафа. Второе, «нецензурное» наказание обернулось голом в особо циничной форме, его спартаковцы забили за 0,5 секунды до сирены на перерыв.

Броссо после силового приема против соперника у борта, когда игроки вроде бы уже поехали дальше, зачем-то ткнул оппонента клюшкой в руку. Удаление – гол. Кузнецов в рядовом эпизоде тоже неловко сунул клюшку в коньки соперника – на реализацию «лишнего» гостям потребовалось всего 14 секунд.

На этом фоне два большинства уфимцев выглядели просто неуклюжей пародией: в одном из них хозяева нанесли только 1 бросок по воротам, тогда как их оппоненты – два.

Юлаевцы долгое время смотрелись на льду какими-то потухшими, без присущей им энергетики. И даже излишне самоуверенными. Возможно, свою роль сыграла крупная победа в Челябинске. Да и быстрый гол в ворота спартаковцев мог сыграть злую шутку с настроем команды. Самыми играющими выглядело звено Горшков-Ефремов-М. Кузнецов, но вот парадокс: именно они с защитниками Цулыгиным и Куликом пропустили единственную шайбу в равных составах, не уследив за спартаковцем на дальнем «пятачке».

Зрителей, конечно, приводили в негодование некоторые решения арбитров, например, падение Пивчулина после тычка Броссо тому в руку. Но как сказал один из бывших хоккеистов: «Я бы тоже на его месте упал, чтобы судья обратил на эпизод внимание». Да, это не всегда выглядит красиво, но уфмцам надо быть готовым и к такому хоккею. А они, особенно во втором периоде, выглядели как мальчишки, которых незаслуженно обижают.

Тем не менее не все в матче было окрашено для юлаевцев в негативные тона. Они сумели-таки вернуться в игру, когда этого уже, наверное, никто не ожидал. В том числе и спартаковцы, перешедшие на откровенное удержание счета. Как и в истории с первым голом хозяев, вновь уфимцам удалось добить шайбу после отскока, на этот раз это сделал Е. Кузнецов. А потом Жаровский, выглядевший весь матч бледной тенью самого себя, взял да и вылез прямо на ворота, да еще удачно обыграл голкипера.

В то время юлаевцы уже заменили Вязового на полевого хоккеиста, и у них оставалось всего 17 секунд, чтобы выиграть решающее вбрасывание в чужой зоне и попытаться спастись от поражения. Но хладнокровие окончательно москвичей не покинуло, они «на точке» оказались лучше, а забросить шайбу в пустые ворота было уже делом техники и везения.

«Спартак» не блеснул какой-то особой импровизацией и мастерством отдельных хоккеистов. Но команда смога максимально эффектно использовать свои сильные стороны: розыгрыш большинства, выучку и умение вести командную игру. Юлаевцам как раз всего этого и не хватило. Плюс малопонятные «нервные этюды» легионеров, которых в последних встречах становится как-то многовато. Да и желания победить во что бы то ни стало у уфимцев заметно не было. Отсюда и результат. Сыграй хозяева так, как в последние 10 минут, итог поединка мог бы быть совсем другим.

В игровом спорте часто говорится: «Выигрывает команда, проигрывает – тренер». В данном случае проиграла именно команда. Хотя решающую «роль» здесь сыграли все-таки отдельные хоккеисты. Которые хотя и отметились набранными очками за результативность, но окончательно выправить ситуацию, которую сами же и создали, не смогли.

«Салават Юлаев» - «Спартак» (Москва – 3:5 (1:1, 0:2, 2:2). Шайбы: 1:0 – Сучков (Е. Кузнецов, Ремпал, 03.20), 1:1 – Вишневский (Кровяков, Холодилин, 19.59 бол.), 1:2 – Ярош (Порядин, Миронов, 27.12), 1:3 – Гутик (Порядин, Вишневский, 38.32, бол.), 1:4 – Гутик (Вишневский, Биро, 40.47, бол.), 2:4 – Е. Кузнецов (Сучков, Кулик, 53.55), 3:4 – Жаровский (Ремпал, Стюарт, 58.09, с экстра-игроком), 3:5 – Мальцев (Порядин, Пивчулин, 59.55, п.в.).

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».