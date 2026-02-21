Радий Хабиров посетил в Уфе Дворец борьбы

Радий Хабиров отметил, что главная миссия данного центра — сделать спорт доступным для детей. В спортивном учреждении одномоментно занимаются 15 видами спорта две тысячи мальчиков и девочек. Он также добавил, что в республике в ближайшие годы запланировано строительство целого ряда спортивных комплексов.

— Считаю, что каждый отец обязательно должен приобщить своего ребенка к спорту. Это очень поможет в жизни, когда дети повзрослеют, сделает их сильными, стойкими, способными преодолевать самые разные невзгоды, — сказал глава региона.

Фото со страницы ТГ Радия Хабирова