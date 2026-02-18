0 °С
18 Февраля , 15:37

В Уфе пройдёт футбольный турнир на Кубок Союза генералов и адмиралов

Турнир, посвященный Дню защитника Отечества, состоится в субботу, 21 февраля, сообщили в представительстве Ассамблеи народов мира в РБ.

Организаторами выступают министерство спорта, Союз генералов и адмиралов РБ и Федерация футбола РБ при поддержке представительства Ассамблеи народов мира в РБ.

В программе товарищеский матч ветеранов футбола Уфы 60+ (начало в 10.00), детский турнир «Северное сияние Junior Cup» с участием команд футбольных клубов «Алмаз» и «Восход» (10.50) и турнир с участием ветеранов боевых действий в составе футбольных клубов «Шурави», «Юрюзань» и «Галле» (12.50).

«Спорт остается мощным инструментом воспитания любви к Родине: через честную борьбу и уважение мы передаем подрастающему поколению идеалы служения Отечеству, ведь здесь собираются не только государственные служащие, но и участники боевых действий. Мы оказываем всестороннюю поддержку ветеранам, а дружеские встречи среди любительских команд укрепляют связь времен и способствуют формированию нравственных ориентиров у юных спортсменов», — отметил генерал-майор, член правления Союза генералов и адмиралов РБ Марат Магадеев.

 «Для юных футболистов это не просто игра, а возможность проявить характер, отточить мастерство и с ранних лет приобщиться к идеалам патриотизма и командного духа. Такие турниры позволяют детям расти и развиваться», — подчеркнул организатор детского турнира «Северное сияние Junior Cup» Алексей Нестеров.

Турнир состоится на базе школы № 7 (Уфа, ул. Рихарда Зорге, 10/1). Вход свободный (6+).

Автор: Галина ТРЯСКИНА
