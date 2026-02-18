«Салават Юлаев» разгромил «Трактор»

Игра имела для обеих команд важное значение. «Трактор» на тот момент в турнирной таблице по потерянным очкам располагался сразу за уфимцами и получал все шансы в случае успеха потеснить их с пятого места в турнирной таблице. Тем не менее тренеры «СЮ» пошли на эксперимент, перетасовав три из четырех звеньев нападения.

Возможно, в силу этого поначалу игра у команд не клеилась. Уфимцы привыкали к новым сочетаниям, а вот хозяева то ли просто не настроились на матч, то ли наоборот, перегорели, но и они показывали сумбурный, маловразумительный хоккей.

Постепенно гости свое взаимодействие отладили и начали беспокоить вратаря челябинцев. Сначала их атаки особых хлопот обороне «Трактора» не причиняли, но первая же серьезная ошибка обернулась для хозяев голом. Сучков удачно сыграл на перехвате у своей синей линии, после его паса Евгений Кузнецов по воротам промазал, но шайба от заднего бортика вновь отскочила к Сучкову, и тот уже сам загнал ее в устой угол.

Этот гол получился у юлаевцев, наверное, самым замысловатым. Дальше все было проще. Потом уже и сам Кузнецов выступил в качестве голеодора, его бросок со средней дистанции оказался для всех неожиданным и точным.

Казалось, во втором периоде хозяева попытаются как-то перестроить свою игру. Наверное, они и пытались, но уфимцы не позволили им это сделать. Гости не перешли в игру на контратаках, удачно прессинговали в свой и чужой зонах, не уступали сопернику ни в скорости, ни в точности передач. Все это привело к тому, что голкипер «СЮ» был два периода почти незаметен. Тогда как полевые удачно продолжили атаку, начатую еще в большинстве, и здесь на добивании был вне конкуренции Броссо.

И лишь в заключительном отрезке встречи челябинцы наконец-то попытались сыграть по-хозяйски. Их наступательный порыв продолжался минут 7-8, после чего они вновь провалились в обороне и получили классическое 2 в 1 с завершающим броском Ремпала.

На этом закончились не только атаки «Трактора», но и интрига матча «умерла». Хозяева еще дважды нарушили правила, и теперь уже были наказаны в формате большинства. Обе шайбы юлаевцы забили в одном стиле: сильный пас от борта на дальнюю штангу и техничное подставление клюшки.

Разгромная победа в Челябинске безусловно, реабилитировала «СЮ» за неприятное поражение в С-Петербурге. Юлаевцы заработали сразу два «сухаря»: не позволили распечатать свои ворота и ни разу не удалялись. Хотя на последней минуте здоровяк Никонов так и пытался задрать то Алалыкина, то Варлова. Но никто на его провокации не поддался, и нападающий «Трактора» уехал на скамейку штрафников в одиночестве. А его команда в назидание получила последний гол в свои ворота.

При всей турнирной важности и убедительности победы челябинская команда особых задач перед юлаевцами в этом матче не поставила. Чем уфимцы убедительно и воспользовались, продемонстрировав и хорошую дисциплину, и умение наказывать соперника за ошибки. Наверное, остался открытым вопрос с перестановкой игроков, во второй половине встречи звенья форвардов постепенно вернулись к привычным сочетаниям. Хотя первый состав Сучков-Е.Кузнецов-Ремпал «почин» матчу все-таки сделал. Но это уже тренерская кухня, здесь им виднее.

«Трактор» (Челябинск) – «Салават Юлаев» - 0:6 (0:2, 0:1, 0:3). Шайбы: 0:1 – Сучков (Е. Кузнецов, 12.41), 0:2 – Е. Кузнецов (Сучков, Ремпал, 15.51), 0:3 – Броссо (Цулыгин, Родуолд, 37.47), 0:4 – Ремпал (Броссо, 50.00), 0:5 – Родуолд (Е. Кузнецов, Стюарт, 58.01, бол.), 0:6 – Броссо (Ремпал, Е. Кузнецов, 59.54, бол.).

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».