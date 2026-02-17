Жителей Башкирии пригласили участвовать в конкурсе «Ты в игре»

Как сообщает пресс-служба Минспорта Башкирии, конкурс проводится ежегодно по государственной программе «Спорт России» при поддержке Минспорта страны.

Победители в номинациях получат по 500 тысяч рублей, а обладатель гран-при – 1 миллион рублей. Помимо финансовой поддержки, участникам доступен образовательный акселератор, помощь экспертов отрасли, консультации по доработке проектов и привлечению партнеров.

В VI сезоне пять основных номинаций – «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте», «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности», а также три номинации от партнеров конкурса – «Корпоративный спорт», «Спортивный туризм», «Медиа».

Прием заявок продлится до 31 марта. Награждение победителей состоится летом 2026 года в Москве.

«Президент Владимир Владимирович Путин поставил перед нами цель: к 2030 году не менее 70% граждан России должны регулярно заниматься физической культурой и спортом. Ее достижению в том числе способствует конкурс “Ты в игре”. С каждым сезоном он становится более масштабным: растет число участников, появляются проекты с новыми направлениями спорта. За 5 сезонов на конкурс поступило более 21 тысячи заявок со всей страны. Важно, что в их числе есть проекты, уже развивающие адаптивный и фиджитал спорт, возрождающие наши традиционные виды. Приглашаем авторов ярких спортивных проектов принять участие в шестом сезоне и получить дополнительную поддержку для их реализации» – подчеркнул заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на церемонии запуска конкурса.

В конкурсе может принять участие любой достигший 18-летия гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории страны, а также российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты, в том числе семейные – с участием несовершеннолетних детей. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте тывигре.рф.

Подробная информация о VI сезоне «Ты в игре» будет публиковаться на официальном сайте тывигре.рф.

Инфографика: сайт организаторов конкурса.