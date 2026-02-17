0 °С
17 Февраля , 15:16

«Торос» начал выездную серию поражением от клуба АКМ

Нефтекамский «Торос» в очередном матче Высшей хоккейной лиги уступил в Туле команде АКМ со счетом – 0:3.

Нефтекамская команда в последнее время провела несколько важных для себя матчей. После домашней победы над казанским «Барсом» (4:3 ОТ) «Торос» продолжил серию встреч на своем льду игрой с ЦСК ВВС, где уступил – 2:4. Затем «Торос» сразился с одним из лидеров чемпионата, альметьевским «Нефтяником». После двух периодов хозяева уступали (1:2), но затем сравняли счет, а в серии буллитов и вырвали победу – 3:2 Б.

«Очень порадовало настроение команды. В хоккее я часто дрался, неважно против кого, главное не испугаться. Ребята разозлили соперника, но не убежали никуда, встали стеной и по-настоящему схлестнулись. Важнейшая победа в плане психологии. Ведь и предыдущая игра была хорошей, но ошибки, которые мы там допустили, не дали набрать очков. Благодаря таким играм команда понимает, что с любым соперником можно рубиться на равных, да еще и хоккей неплохой показали», - отметил после этой встречи главный тренер «Тороса» Николай Лемтюгов.

Непросто складывался поединок и против аутсайдера, клуба «Челны». Только в заключительном периоде хозяева сумели выйти вперед в счете и в итоге одержали победу – 3:2.

Очередная выездная серия включает у торосовцев 4 матча, первый из которых прошел в Туле против АКМ и закончился победой хозяев. «Провалили первый период — не знаю, с чем это связано. Команда вышла на лед не готовой, не вошли в игру — и вот уже 0:2. А дальше соперник не давал нам играть в хоккей. За два оставшиеся периода так и не подобрались к воротам. Наша команда вышла не бороться за плей-офф», - прокомментировал матч Николай Лемтюгов.

Сейчас нефтекамцы идут в плотной группе команд, которые отчаянно борются за место в плей-офф. Показатель «Тороса»: 52 игры – 60 очков, 15 место в турнирной таблице. Чуть выше расположились «Рязань-ВДВ» (51-62) и «Рубин» (52-62), вровень с клубом из Башкирии идут по набранным очкам «Торпедо-Горький» (51 матч) и «Барс».

Фото: пресс-служба ХК «Торос».

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
