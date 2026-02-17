«Толпар» набрал очки на выезде

В противостоянии с «Омскими Ястребами» судьбу первого матча решил овертайм, где хозяева оказались сильнее и в итоге победили – 3:2 ОТ. Повторная встреча началась для уфимцев успешнее, после первого периода они вели – 3:1. В дальнейшем счет так и не изменился.

В Новокузнецке в первом матче победитель тоже определился в овертайме, но на этот раз уфимцы были лучше и победили 4:3 ОТ. Во второй встрече даже дополнительное время не выявило сильнейшего и дело дошло до буллитов. Гости здесь оказались точнее и в итоге выиграли – 4:3 Б.

«Прекрасный выезд получился, взяли 7 очков из 8. Мне очень хорошо помогали защитники, спасали ситуацию. Так что работы у меня не очень много было. И удалось подтащить буллиты, так что все хорошо получилось» - поделился впечатлениями от выезда вратарь «Толпара» Кирилл Ткачев.

После этих побед «Толпар» поднялся на шестое место в «золотом» дивизионе Восточной конференции, у команды в 47 матчах 58 очков. Чуть впереди «Чайка» (48 игр – 59 очков), ближайший преследователь - «Авто» (46 игр – 55 очков).

Фото: пресс-служба ХК «Толпар».