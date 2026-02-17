«Салават Юлаев» проиграл СКА

Немудрено, если у смотревших этот матч непосредственно на трибунах болельщиков очень быстро заболела шея. Настолько стремительный хоккей показали соперники на первых минутах этого матча. Одна атака сменяла другую, и здесь все решали, как ни банально, мгновения и удача.

Удача улыбнулась хозяевам, когда в самом начале встречи дальний бросок Педана достиг цели. Да и с мгновениями у армейцев получалось чуть лучше. Именно так они выиграли борьбу у борта и вывели на убойный бросок Зеленова. А еще разок юлаевцев от неприятностей спасла перекладина.

По большому счету, уфимцы в первом периоде оказались не слишком готовы к таком скоростному сражению. Конечно, временами и они остро атаковали. Достаточно вспомнить пару выходов практически 1 в 1 Максима Кузнецова. Но быстрых хоккей обернулся для гостей техническим браком в виде ненужных удалений. Особенно они были некстати во второй половине встречи, когда гости окончательно приспособились к манере игры хозяев, да и темп поединка пошел на спад.

Тем не менее хозяева в своей зоне действовали очень плотно, и найти противоядия против «бетона» в обороне соперника уфимцы так и не смогли.

За матч юлаецы заработали 10 малых штрафов, СКА, за исключением последних минут встречи – ни одного. Поначалу гости удачно играли в меньшинстве, и даже отвечали контратаками, но в конце концов и здесь хозяева сумели дожать соперника, забив два голу при розыгрыше «лишнего».

Под конец рефери матча начали «исправляться», выписав пару штрафов и другой команде. Но уфимцы к тому моменту уже слишком разнервничались и устали, так что даже на гол престижа не сподобились. Хотя такое неравенство в штрафных минутах не выглядело судейской предвзятостью, просто не все юлаевцы смогли в напряженной борьбе сыграть без помарок, особенно в чужой зоне.

Что касается СКА, то остается только удивляться, что армейцы с такой игрой располагаются пока на скромном 8-м месте в Западной конференции. Впрочем, в последних четырех встречах подряд они одерживали важные победы, так что игра у команды явно налаживается и «Салават Юлаев» здесь стал очередной «жертвой». А вот юлаевцы в жестком темповом хоккее под постоянным прессингом проявили себя на этот раз не лучшим образом и противоядие к манере действий оппонентов не нашли.

СКА (С-Петербург) – «Салават Юлаев» - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Шайбы: 1:0 – Педан (Галенюк, Плотников, 02.16), 2:0 – Зеленов (Голдобин, Уилсон, 15.32), 3:0 – Голдобин (Плотников, Сапего, 49.26, бол.), 4:0 – Хайруллин (Савиков, Поляков, 52.40, б.бол.).

Фото: скриншот трансляции.