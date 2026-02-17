ФК «Уфа» провел на сборах в Турции очередные контрольные матчи

Уфимская команда пополнилась еще одним новым игроком, по договоренности с ПФК ЦСКА в аренду уфимцам передан центральный защитник Илья Агапов. Он – воспитанник казанского «Рубина». На профессиональном уровне выступал за «Нефтехимик», «Спартак-2», «Пари НН», ПФК ЦСКА и «Акрон», является двукратным обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата России сезона 2022/23.

В очередном контрольном матче уфимцы сразились с клубом «Родина». Итог встречи – 2:2 (Майоров и автогол).

«В первом тайме мне было крайне важно посмотреть на нашу молодежь. Возможно, не все у них получалось идеально, но в плане характера, самоотдачи и стремления соблюдать игровую дисциплину, я считаю, они выглядели очень достойно», - прокомментировал встречу главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе.

Затем «Уфа» уступила «Спартаку» из Костромы – 0:2. «В первом тайме на поле вышли ребята, которые еще не набрали оптимальную форму. Например, Давид Озманов пропустил много из-за болезни, и это касается практически всей линии обороны. Кроме того, мы снова дали возможность проявить себя молодым футболистам. Плюс дали всем дополнительные нагрузки, от чего ноги были тяжелыми. Считаю, это все пойдет на пользу, через «не могу» тоже нужно проявлять характер», - отметил Омари Тетрадзе.

Следующим соперником уфимцев стал клуб из Казахстана «Актобе». «Уфа» победила с крупным счетом – 4:1 (Якуев, автогол, Майоров, Барановский). «Команда продемонстрировала качественную игру, как по результату, так и по содержанию. Честно говоря, к этой игре мы уже готовились как к официальному старту весенней части сезона. Хочется похвалить футболистов за проделанную работу. Если мы продолжим в том же духе, уверен, и футболисты будут прогрессировать индивидуально, и команда в целом», - считает Омари Тетрадзе.

В заключительном контрольном матче на тренировочных сборах в Турции «Уфа» сыграет с представителем Премьер-лиги Казахстана — ФК «Каспий» из города Актау. Матч состоится 19 февраля.

Фото: пресс-служба ФК «Уфа».