15 Февраля , 09:40

На турнире по кулачному бою в Уфе победил башкирский спортсмен

Участников и гостей турнира по кулачному бою «Лига ставок «Праймфайтинг Лиг» приветствовал премьер-министр Андрей Назаров.

«В состязаниях участвовали 22 спортсмена из шести стран. Башкортостан представляли семь бойцов. Это большая честь. У нас сильная школа, дисциплина и характер, и это качества, которые всегда отличали башкирских бойцов», — отметил премьер-министр.

Отдельно Андрей Назаров выделил бой Ильнара «Хантера» Ишимбаева против Суламбека «Алого зверя» Шахгириева.

«В кулачном бою, как и в боксе, важна не только сила, но и ответственность и честная борьба. Пояс победителя — у нашего бойца Ильнара Ишимбаева. А мы и не сомневались!» — подчеркнул Андрей Назаров.

Премьер-министр поблагодарил организаторов и партнеров за поддержку, а спортсменов — за мужество и волю к победе. Отдельную признательность Андрей Назаров выразил руководителю Федерации бокса России Сергею Стрелкову, а также генеральному секретарю Европейской конфедерации бокса Кириллу Щекутьеву.

Фото: Андрей Назаров ТГ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
