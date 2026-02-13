«Салават Юлаев» по буллитам победил «Металлург»

Обе команды с первых минут продемонстрировали зрелищный, атакующий хоккей, мало в чем уступая друг другу. Причем у каждого из периодов встречи получилась своя, особая драматургия.

У юлаевцев в первом из них получался прессинг. Что и привело к голу, Броссо в чужой зоне у борта зацепил шайбу и быстро перекинул ее под точный бросок Ремпалу. Правда, уфимцы, что называется, на нервах, схлопотали потом несколько удалений, но оборонялись в эти минуты грамотно.

А вот середина встречи хозяевам не задалась. Нелепый гол после дальнего броска, и реализованный магнитогорцем Исхаковым выход 1 в 1 игру словно перевернули. Во втором случае, атакуя, зачем-то «завис» у чужих ворот Комаров, поскользнулся на синей линии его напарник Газимов – так и возник острый момент.

Третий период поначалу оптимизма уфимским болельщикам не добавил. Его хозяева после удаления М. Кузнецова и так начали в меньшинстве, а тут еще Сучков нарушил правила. Гости получили шанс в течение 46 секунд сыграть с максимальным преимуществом в хоккеистах – казалось, что еще надо, чтобы закрепить победный счет? Не тут-то было. Юлаевцы хладнокровно держали оборону, а вот их соперник допустил редкий конфуз. Ткачев схлопотал сразу два замечания на точке вбрасывания, за что и был наказан двухминутным штрафом. В общем, дело кончилось тем, что уже уфимцы оказались в большинстве и своего не упустили. Да, формально шайба была заброшена уже в равных составах, но эти 4 секунды гостей не спасли.

А затем хозяева уже «чисто» разыграли лишнего, здесь комбинация в одно касанье в исполнении уфимцев вышла на загляденье. Так юлаевцы вновь вышли вперед в счете и… окопались в обороне. Вернее, их к этому вынудил соперник, показав, что не зря по количеству набранных очков идет на первом месте в чемпионате. Выпустив экстра-хоккеиста, гости разыграли эффектную, - надо отдать им должное, комбинацию и все-таки свели основное время вничью.

В овертайме хозяев выручила штанга, а в серии буллитов – Ремпал. Со второй попытки, уже в четвертом «раунде», он отметился точным броском впритирку со штангой и принес своей команде победу.

Юлаевцам было нелегко сражаться с лидером, но тем ценнее полученные два очка. Можно сказать, что им чуть повезло: «Металлург» заработал штраф в конце основного времени за нарушение численного состава, что на какое-то время сбило их наступательный пыл, да и в завершение овертайма гости тоже были наказаны удалением. Но это как раз тот случай, когда удача повернулась лицом к сильнейшему. «СЮ» был если не лучше в части мастерства хоккеистов, то в заряженности на результат, в желании вести борьбу на любом участке поля превзошел соперника. Отсюда и зрелищная, словно на качелях, игра, и драматичный, непредсказуемых победный сюжет матча.

«Салават Юлаев» - «Металлург» (Магнитогорск) – 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0 – буллиты). Шайбы: 1:0 – Ремпал (Броссо, 12.21), 1:1 – Хабаров (Козлов, 28.42), 1:2 – Исхаков (Петунин, Набоков, 35.19), 2:2 – Броссо (Е. Кузнецов, Жаровский, 43.47), 3:2 – Броссо (Е. Кузнецов, Ремпал, 45.30, бол.), 3:3 – Канцеров (Ткачев, Орехов, 58.54), 4:3 – Ремпал (65.00, буллит).

Фото: пресс-служба «СЮ».