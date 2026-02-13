Боец Ильнар Ишимбаев рассказал о предстоящем поединке в Уфе

14 февраля в Уфе во Дворце спорта пройдет турнир по кулачным боям. 22 спортсмена покажут боевые навыки, сойдясь на ринге в поединках.

Главным событием турнира станет бой-реванш между нашим земляком Ильнаром Ишимбаевым по прозвищу Hunter и Суламбеком «Алым Зверем» Шахгириевым.

В беседе с корреспондентами сетевого издания «Молодежная газета» Ильнар заявил о стопроцентной готовности к поединку.

«Я уже давно живу этим днем. Чувствую, что готов на 100 процентов, и чувствую, что сдерживаю себя, жду, когда отстегнут ремни и сорвусь в бой. Соперник силен духом, беспощадный. Этот турнир будет для фанатов, моих болельщиков, для моего Башкортостана — покажу театр кулачного боя», — сказал боец.