Скаковой сезон на ипподроме «Акбузат» в Уфе стартует 8 мая

Он доложил на оперативке об итогах работы возглавляемого им Центра за прошлый год, а также остановился на перспективных планах.

Руслан Файзуллин отметил, что в период с 1984 по 2004 годы ипподром семь раз признавался лучшим в стране. Оборот предприятия в прошедшем году составил 255 млн рублей, из которых 117 млн были госсубсидии.

— Наш Центр сегодня реализует три ключевых направления: улучшение и увеличение поголовья лошадей башкирской породы, развитие племенного продуктивного коневодства, а также испытания рысистых и верховых лошадей и развитие конного спорта, — подчеркнул директор ипподрома «Акбузат». — Кроме того, важным направлением работы является методическая и консультационная поддержка отрасли: помогаем организациям в получении господдержки, включении в реестр племенного животноводства, составляем планы селекционной работы и проводим ключевые зоотехнические мероприятия.

Руслан Файзуллин сказал, что для дальнейшего развития ипподрому необходимо решить ключевую инфраструктурную задачу: капитально отремонтировать покрытие беговой дорожки. По его словам, последний раз дорожка ремонтировалась во время реконструкции ипподрома в 2007 году.

— Ежегодно отсыпаем ее гранитной крошкой для поддержания в работоспособном состоянии, — подчеркнул директор.

Кроме того, в планах на этот и последующий годы запланированы установка легковозводимой крытой конструкции для круглогодичного использования, обновление электронной системы фотофиниша, приобретение спецтехники.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.