Радий Хабиров вручил государственные награды фехтовальщикам Башкирии

Радий Хабиров вручил государственные награды сегодня, 9 февраля, на оперативном совещании правительства, напомнив, что представители башкирского спорта стали победителями этапа Кубка мира по фехтованию среди юниоров, который на прошлой неделе прошел в Тунисе.

Рапиристы Амир Фахретдинов и Ростислав Хамдамов завоевали золотую и серебряную медали турнира, соответственно. Они также взяли «золото» в командных соревнованиях совместно со спортсменами из Санкт-Петербурга.

Судья Раиль Нагимов выразил признательность руководству Башкортостана за поддержку спорта: «Спасибо за построенный в Уфе Центр фехтования. Он стал мощным толчком для привлечения ребят в спорт. Он никогда не пустует. За короткое время мы провели на его базе чемпионат России по фехтованию, летнюю Спартакиаду учащихся. Его «выпускники» прошли отбор для участия в первенстве мира, которое пройдет в Рио-де-Жанейро. Очень надеемся на новые победы».

Напомним, Центр фехтования начал работу в 2024 году. С его возможностями ознакомился Президент России Владимир Путин. Общая площадь комплекса превышает 6,2 тысячи кв. м, его единовременная пропускная способность — 250 человек.

Фото: пресс-служба главы Башкирии.