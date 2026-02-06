В Салаватском районе Башкирии построят ФОК с бассейном

Новый объект возводят в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы, сообщает пресс-служба главы РБ. Общая стоимость комплекса составляет 615,2 миллиона рублей.

Общая площадь физкультурного комплекса — четыре тысячи квадратных метров. Здесь разместятся спортзал, бассейн, зал борьбы, раздевалки, административные кабинеты.

Глава Башкирии подчеркнул, что в спорткомплексе прежде всего должны заниматься дети.

— Малояз — достаточно большой населенный пункт, и такой современный ФОК очень нужен жителям, — сказал Радий Хабиров в беседе с журналистами. — Здесь будет все предусмотрено — и большой зал, и бассейн. А рядом сделаем стадион. Работы идут динамично — стены подняли, в этом году строители зайдут внутрь, начнут отделку.

