«Торос» из Нефтекамска благодаря хет-трику защитника победил казанский «Барс»

Встреча протекала непросто. После двух периодов выигрывали хозяева (2:1), но за пять минут до окончания основного времени вперед вырвались уже гости. Однако нефтекамцы смогли сначала сравнять счет, а в овертайме и одержать победу.

Редкий для хоккея случай – автором трех заброшенных шайб в составе «Тороса» стал 19-летний защитник Никита Щербаков.

«Хотелось, чтобы хоккеисты довели игру до победы без нервотрепки и солидно. Опять же снимаю шляпу перед ними, что не бросили играть, до конца отработали. Плюс наше дарование, звездочка, хет-трик сделал. Если хотим добиваться каких-то высот, выполнять задачи попадания в плей-офф, нужно стабильность вырабатывать в себе. Первый период – неплохой, второй смазали: вышли и пропустили сразу гол. В дальнейшем опять схватили знамя и побежали спасать Нефтекамск. Спаслись, хорошо», - прокомментировал исход встречи главный тренер Тороса» Николай Лемтюгов.

Фото: пресс-служба ХК «Торос».