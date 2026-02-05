0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Спорт
5 Февраля , 17:57

Хоккеисты «Толпара» проиграли в Магнитогорске

Уфимская молодежная команда в очередном матче МХЛ уступила сверстникам из Магнитогорска со счетом – 4:5.

Хоккеисты «Толпара» проиграли в Магнитогорске
Хоккеисты «Толпара» проиграли в Магнитогорске

В первые два периода на льду была равная борьба, в которой гости были даже чуть удачливее: на последний перерыв команды ушли с результатом 2:1 в пользу уфимцев. Однако в заключительном отрезке встречи «Стальные Лисы» просто смяли оборону толпаровцев, забив за 10 минут 4 гола. В конце матча и уфимцы «проснулись», но спасти матч не смогли.

«Толпар» опустился на предпоследнее 8 место в «золотом» дивизионе Восточной конференции, у команды после 43 матчей 51 очко. Тем не менее у уфимцев есть неплохие шансы закрепиться в «золоте», ведь находящиеся на 9 месте «Кузнецкие Медведи» отстают от них на 7 очков, причем имеют на 3 игры больше.

Графика: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru