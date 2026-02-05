Хоккеисты «Толпара» проиграли в Магнитогорске

В первые два периода на льду была равная борьба, в которой гости были даже чуть удачливее: на последний перерыв команды ушли с результатом 2:1 в пользу уфимцев. Однако в заключительном отрезке встречи «Стальные Лисы» просто смяли оборону толпаровцев, забив за 10 минут 4 гола. В конце матча и уфимцы «проснулись», но спасти матч не смогли.

«Толпар» опустился на предпоследнее 8 место в «золотом» дивизионе Восточной конференции, у команды после 43 матчей 51 очко. Тем не менее у уфимцев есть неплохие шансы закрепиться в «золоте», ведь находящиеся на 9 месте «Кузнецкие Медведи» отстают от них на 7 очков, причем имеют на 3 игры больше.

Графика: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».