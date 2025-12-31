В ФК «Уфа» произошли кадровые перемены

Так, в связи с истечением срока контракта в команде расстались с полузащитником Расулом Гыстаровым. Также ФК «Уфа» покинул врач команды Азамат Асанов и старший тренер Артур Шайбеков – контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Медицинский штаб ФК «Уфа» возглавил Сергей Артамонов, ранее 53-летний специалист на протяжении многих сезонов работал главным врачом в самарских «Крыльях Советов».

Также тренерский штаб ФК «Уфа» пополнил Федор Щербаченко, он занял должность старшего тренера. Ранее Щербаченко работал главным тренером краснодарской «Кубани», калининградской «Балтики», саранской «Мордовии», волгоградского «Ротора», армянского «Улисса», казахстанского «Кайсара», белорусского ФК «Минск», внештатным тренером-аналитиком в штабе национальной сборной России при подготовке к чемпионату мира-2018. Имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO.

В сезоне 2024/2025 специалист трудился ассистентом и исполняющим обязанности главного тренера в ФК «Ахмат». В начале нынешнего сезона Федор Щербаченко работал в штабе Мирослава Ромащенко в ФК «Урал».

Фёдор Щербаченко прокомментировал свое назначение на пост старшего тренера ФК «Уфа».

«Наша общая задача на ближайшее время — приложить максимум опыта и знаний, чтобы сразу решить главную задачу: остаться в лиге. А в будущем мы должны сделать так, чтобы команда начала играть в те яркие и атакующие краски, которые так любит болельщик.

Я буду заниматься тренировочным процессом в тесном взаимодействии с главным тренером. Что касается нашей работы с Омари Тетрадзе, то мы с ним очень близки по духу и являемся единомышленниками. Мы даже играли друг против друга в бытность тренерами «Мордовии» и «Нижнего Новгорода».

Хочу сразу расставить акценты: я ни в коем случае не прихожу на смену главному тренеру, как некоторые уже успели написать. Моя цель — исключительно усилить тренерский штаб, помочь в работе. Я здесь, чтобы работать с ним плечом к плечу».

Напомним, ранее прошло совещание правления ФК «Уфа», по итогам которого председатель правления клуба, вице-премьер правительства – министр спорта РБ Руслан Хабибов отметил:

«Обсудили текущие вопросы, а также итоги первого отрезка сезона 2025/2026. 16 место в турнирной таблице — не тот промежуточный результат, который нам нужен. Необходимо провести серьезную работу внутри команды. Каждый должен выкладываться на все 100%, я бы даже сказал «гореть» за результат. Что касается поддержки от республики — она, несомненно, будет продолжена. Общая задача у ФК «Уфа» остается прежней: закрепиться в Первой Лиге.

Фото: пресс-служба ФК «Уфа».