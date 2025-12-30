«Салават Юлаев» в овертайме уступил минскому «Динамо»

Перед игрой подоспели две новости из стана «СЮ». Первая из них – клуб заключил двусторонний контракт с нападающим Хо-Сэнгом. Он уже выступал за уфимцев в сезоне 2022/23, провел пять матчей. Карьере помешала травма, но судя по всему, игрок восстановился. Насколько серьезно – покажет время, пока Джошуа начнет играть, судя по всему, за нефтекамский «Торос».

Вторая новость – после отъезда вернулся в Уфу Ремпал и сразу был заявлен в первое звено. Именно он, можно сказать, стал поначалу антигероем матча: первый гол в ворота «СЮ» пришелся как раз на тот момент, когда Шелдон отбывал двухминутное наказани е.

Кстати, и закрепили во втором периоде свое преимущество гости после того, как оказались в большинстве. На этот раз не повезло Василевскому, до крови разбившему клюшкой губу минчанину. Отсюда и 4 минуты штрафа. Правда, до поры до времени уфимцы держались очень хорошо, и даже смогли убежать в контратаку 2 в 1. Но и здесь в итоге бросок с подставлением динамовцам удался.

Вообще если в первом периоде команды сражались почти на равных, то в середине встречи преимущество минчан стало заметным. Пользуясь ближней скамейкой, они несколько раз надолго запирали хозяев в их зоне обороны, и хорошо, что в итоге это не обернулось еще одной пропущенной шайбой.

Зато в начале третьего периода юлаевцы «реабилитировались». Василевский мощно от синей линии послал шайбу точно в «девятку» и тем самым сократили отставание до минимума. А голевую передачу ему, между прочим, отдал Ремпал. Он же стал и соавтором следующего уфимского гола, который лучше всего характеризующий нерв поединка.

Гости умудрились одномоментно заработать два малых штрафа. Пименова подножкой уронили на лед, и тут же досталось Цулыгину, - его начали «прессовать» у чужих ворот. Уфимцы получили, казалось, отличный шанс забросить шайбу, но до точного броска дело все не доходило. Да еще, как назло, заработал удаление Жаровский. Гостям оставалось продержаться в ситуации 3 на 4 всего 27 секунд. Здесь-то юлаевцев и прорвало. В борьбе с защитниками соперника, уже на коленях, Ремпал сумел нанести бросок, а Родуолд не без помощи спины динамовского голкипера добил-таки отскочившую шайбу в сетку.

Растеряв преимущество в счете, гости бросились отыгрываться, но порой слишком спешили и допускали неточности. К тому же и Вязовой был стабильно надежен. Более того, уфимцы могли усилиями самого, пожалуй, активного в этой встрече у «СЮ» звена Пименова на предпоследней минуте вообще выйти вперед. Но сложилось наоборот. Глупое удаление за чужими воротами схлопотал Ян, и минчане в овертайме в очередной раз реализовали «лишнего».

Два дня назад «СЮ» сыграл с лидировавшей на тот момент в Западной конференции «Северсталью» и одержал победу. Воспользовавшись этим, на первое место поднялось минское «Динамо», так что вновь юлаевцам пришлось сразиться с первой «западной» командой. На сей раз уфимцы завоевали только одно очко, но и оно дорогого стоит. Ибо суметь свести вничью основное время с такой командой, уступая с разрывом в два гола – дорогого стоит.

«Салават Юлаев» - «Динамо» (Минск) – 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1). Шайбы: 0:1 – Пинчук (Энэс, Смит, 09.36, бол.), 0:2 – Стась (Шипачев, Мороз, 25.52, бол.), 1:2 – Василевский (Ремпал, Жаровский, 40.46), 2:2 – Родуолд (Ремпал, Стюарт, 47.24, бол.), 2:3 – Шипачев (Энэс, Смит, 60.52, бол.).

Фото: скриншот трансляции.