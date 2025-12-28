«Салават Юлаев» по буллитам победил «Северсталь»

По событиям, происходящим на льду, эту встречу трудно отнести к числу «передовиков». До опасных моментов дело доходило редко, тем не менее в каждом из периодов у гостей, надо отдать им должное, были реальные шансы выйти вперед. Разок юлаевцев выручила штанга, но главное – очень надежно сыграл Вязовой, в 3-4 ситуациях действительно выручивший свою команду.

Редкий случай, когда юлаевцы за всю встречу не заработали ни одной минуты штрафа. Тогда как их соперник получил 4 нарушения. Но и он в заключительном отрезке он сыграл чисто. Поэтому показательна статистика после двух периодов: череповчане провели в атаке на 3,5 минуты больше (8:07 против 11:37). И это с учетом того, что гости, напомним, получили за этот период несколько удалений.

Одним словом, юлаевцы словно пружина сжимались у своих ворот, но не ломались. Да, и у них была пара шансов открыть счет, а вышли вперед хозяева, классически поймав соперника на контратаке. Удался длинный диагональный пас вперед Панину, да и Бутузов оказался вовремя на добивании после броска Хохрякова.

Что касается гостей, то у них количество все-таки перешло в качество, удачное подставление после дальнего броска позволило им довольно быстро сравнять счет. У «Северстали» лучше получались броски и передачи без обработки, они умело выводили на свободное пространство товарищей по команде – вот только происходило это в основном в средней зоне или у бортов. Свой «пятачок» уфимцы стерегли надежно, и последнее слово здесь раз за разом оставалось за гокипером «СЮ». Кстати, за весь матч он отразил аж 45 атак, тогда как его визави – в два раза меньше.

Выдержав затяжной штурм гостей в последние 3 минуты встречи, хозяева довольно бойко сыграли в овертайме, и теперь уже у них был шанс поставить победную точку в игре. Чуть позже э то и произошло в затянувшейся серии буллитов: три раза исполнять бросок выходил Сучков, и дважды добивался успеха. Так со счетом 2:1 юлаевцы и взяли верх в этом очень непростом противостоянии. За счет самоотдачи одержав победу над более мастеровитым соперником, фактически лидером Западной конференции. Тем ценнее заработанные уфимцами два очка.

«Салават Юлаев» - «Северсталь» (Череповец) – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0 – б). Шайбы: 1:0 – Бутузов (Хохряков, Панин, 49.36), 1:1 – Лишка (Абросимов, Давыдов, 55.52), 2:1 – Сучков (65:00, поб. буллит).

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».