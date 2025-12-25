В Башкирии наградили представителей спортивной отрасли

«Башкортостан по праву считается опорным спортивным регионом страны. Это итог системной работы всей спортивной отрасли республики. Сегодня я хочу выразить искреннюю благодарность всем нашим спортивным федерациям, спортивным школам, спортсменам и тренерам за плодотворную работу и вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе», - отметил на церемонии награждения заместитель премьер-министра - министр спорта РБ Руслан Хабибов:

Государственные и ведомственные награды получили более 200 деятелей физической культуры и спорта. Среди них ветераны спорта, чемпионы СССР и России, тренера и учителя физической культуры, молодые спортсмены, а также деятели и руководители ведомств, принимавших участие в освещении международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.