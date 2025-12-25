«Салават Юлаев» взял реванш у «Амура»

Зеркальным получился только счет, во многом матч прошел по другому сценарию. Да, юлаевцы вновь захватили с первых минут инициативу, так что выход Жаровского и Сучкова 2 в 1 материализовался в заброшенную шайбу. Но двумя удалениями уфимцы все-таки смазали концовку периода. Впрочем, счет к первому перерыву снова мог быть с разницей в два гола, но бросок Родуолда отразила перекладина.

Еще одна мимолетная схожесть была в том, что к середине встречи вновь активней были гости. Но помогла им не разыгранная комбинация, а удачный отскок шайбы от лицевого борта прямо на клюшку Дыбленко у пустого угла ворот..

Отличие второго матча – «СЮ» наконец-то сумел разыграть «лишнего». Это стало настолько уникальным для юлаевцев событием, что о нем стоило упомянуть особо. Причем хозяева вышли вперед всего за 13 секунд до окончания периода, что наверняка подняло настроение хоккеистов в раздевалке.

Оставалось загадкой, насколько повториться ситуация заключительного отрезка встречи, ведь два дня назад хозяева в нем пропустили два гола. Казалось, худшие предчувствия болельщиков могут сбыться: на отожженном штрафе гости вновь сравняли результат.

Однако затем сценарий закрутился в другую сторону. Юлаевцы взяли не столько количеством атак, сколько их качеством. Прежде всего им удались прорывы к чужим воротам с ходу. Блеснул индивидуальной техникой Жаровский, он «улиткой» обошел защитника и фартово бросил: а как еще сказать, если шайба угодила в штангу, от нее в спину голкиперу «Амура» и лишь после этого оказалась в сетке. Родуолд поступил проще: при очередном выходе 2 в 1 он, не долго думая, бросил сам. Похоже, страж ворот хабаровчан был к этому не готов, а форварда «СЮ» остается только отметить за то. что он взял игру на себя. Именно такой смелости не хватало уфимцам в первом матче мини-серии.

Кстати, формально главное отличие между поединками сучилось еще до стартового свистка. В заявке на матч тренеры «СЮ» перетасовали все звенья атаки своей команды, включив в состав и пару новых хоккеистов. Такой эксперимент себя, получается, оправдал.

Впрочем, юлаевцев отличала прежде всего собранность и нацеленность на чужие ворота, совсем другой, боевой настрой.. Думается, именно за счет характера хозяева и одержали такую важную победу. Остается надеяться, что «амурский» урок они запомнят надолго.

«Салават Юлаев» - «Амур» (Хабаровск) – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Шайбы: 1:0 – Сучков (Жаровский, Родуолд, 06.13), 1:1 – Дыбленко (Петьков, Ураков, 32.01), 2:1 – Броссо (Хохлачев, Жаровский, 39.47, бол.), 2:2 – Петьков (Мищенко, Грачев, 43.12), 3:2 – Жаровский (Кулик, Сучков, 49.15), 4:2 – Родуолд (Броссо, Вязовой, 52.58).

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».