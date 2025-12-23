«Салават Юлаев» дома проиграл «Амуру»

Состав хозяев пополнил 31-летний форвард Владимир Бутузов, начинавший сезон в «Сибири», он и вышел в этом матче во втором сочетании. Действия нападающего тренерам, по-видимому, приглянулись, уже в третьем периоде он перешел в стартовое звено вместо Хохлачева. Но до этого времени на льду произошло многое, причем далеко не всегда приятное для уфимцев.

Хотя начали юлаевцы здорово: сначала Жаровский застал своим броском врасплох голкипера соперника, а чуть позже Кузнецов удачно сыграл на добивании. Да и вообще после первого периода казалось, что уфимцы уверенно идут к победе, их преимущество не вызывало сомнений. Еще больше эта впечатление окрепло у болельщиков после того, как в середине встречи гости заработали 5-минутный штраф.

Но во т здесь-то, ближе к экватору, «зеленая машина» юлаевцев и сломалась. Они и большинство провели очень невнятно, а затем и вообще пропустили два гола. Один раз шайбу в собственные ворота «подправила» нога Цулыгина, а затем защитники «СЮ» просто проглядели подкатившего замкнуть шайбу на дальней штанге Лихачева. Хозяева растеряли свое преимущество всего за пять минут, а равным счет стал вообще за секунду до перерыва.

Третий период оказался словно продолжением этого сюжета, но в усеченном формате. Хозяева попытались исправить ситуацию и вновь выйти вперед– бесполезно. Какая-то суета на льду привела к череде удалений, и в формате 3 на 4 хабаровчане своего добились. Попытки юлаевцев спастись ни к чему не привели. А после того, как они сняли вратаря, хабаровчане раза три могли забить гол в пустые ворота, и в конце концов им это удалось. И опять же – решающие шайбы уфимцы пропустили практически в последнюю пятиминутку встречи.

По ходу матча могло показаться, что гости в чем-то прибавили в середине поединка. Да, определенные коррективы они внесли, но главная проблема в другом. Это скорее не «Амур» стал сильнее, а «Салават Юлаев» - слабее. Хозяева словно растеряли силы к середине встречи. Невольно возникает вопрос, все ли у команды в порядке с физической подготовкой. Да и такой беспомощной игры в большинстве, даже при отсутствии Ремпала, у уфимцев на старте сезона не было.

Матч с «Амуром» носил принципиальный характер за место в кубковой восьмерке. Можно сказать, что гости уступали в счете, но в итоге одержали волевую победу. Но ближе к истине, видимо, будет все-таки факт, что это именно «СЮ» безвольно проиграл. Надолго ли этот кризис в команде – увидим.

«Салават Юлаев» - «Амур» (Хабаровск) – 2:4 (2:0, 0:2, 0:2). Шайбы: 1:0 – Жаровский (Сучков, Горшков, 04.11), 2:0 – Кузнецов (Горшков, 10.34), 2:1 – Слепец (Балдаев, Воронков, 35.27), 2:2 – Лихачев (Свечников, Коротких, 39.58), 2:3 – Лихачев (Гальченюк, Мищенко, 54.41, бол.), 2:4 – Гальченюк (Петьков, 59.50, п.в.).

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».