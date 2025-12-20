«Салават Юлаев» вновь уступил «Ак Барсу»

Игра между командами получилась во многом похожа на ту, которую они провели между собой четыре дня назад. Правда, хозяева вроде бы больше владели инициативой. Но, как и прежде, им практически не удавалось создавать опасные моменты.

Юлаевцев подводила, если можно так сказать, работа с шайбой. Где было больше ошибок, тратилось больше времени, но было меньше… риска. Хозяева стандартно старались разыграть комбинацию д верного, тогда как гости именно за счет дальних бросков добивались успеха. Так они открыли счет: Вязового перекрыли нападающие «Ак Барса», так что он вовремя не успел среагировать на «выстрел» примерно из круга вбрасывания. Да и второй гол стал следствием атаки с синей линии Семенова, шайба удачно попала в Барабанова, и тот уже переправил ее в пустой угол ворот.

Уфимцы нанесли больше бросков в створ, но серьезных задач перед голкипером соперника не ставили. Но здесь был и элемент невезения: пару раз хоккеисты «СЮ» промахнулись из очень выгодных ситуаций, а еще гостей выручал каркас ворот после атак Яна и Набиева. Правда, и Вязовой совершил несколько спасений, одно из них наверняка войдет в хит-парад – в меньшинстве он в футбольном прыжке забрал шайбу, летящую в противоположный верхний угол ворот. Да и других возможностей оставить свою команду в игре у него хватало.

Кстати, на этот раз соперники удалялись примерно одинаково, но «СЮ» без Ремпала при розыгрыше большинства выглядел все также неубедительно. По подсчетам статистиков, уфимцам использовали только 1 из 20 нарушений правил у соперника в последних играх.

Юлаевцы на последних минутах сняли вратаря и были вознаграждены за характер, забив-таки гол престижа. Но в целом команды показывали в этот вечер более упрощенный хоккей, где в конечном итоге решало мастерство игроков и умение реализовывать свои моменты. Уровень казанцев оказался выше, а ответных аргументов у уфимцев в этот вечер оказалось чуть меньше.

Напомним, 16 декабря эти команды встречались в Казани, там «Ак Барс» был сильнее – 6:3.

«Салават Юлаев» - «Ак Барс» (Казань) – 1:2 (0:1, 0:0, 0:1). Шайбы: 0:1 – Фальковский (Фисенко, 10.23), 0:2 – Барабанов (Семенов, Бровкин, 55.05), 1:2 – Ефремов (Кузнецов, Пименов, 59.45).

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».