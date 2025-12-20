-18 °С
20 Декабря , 19:44

«Салават Юлаев» вновь уступил «Ак Барсу»

Юлаевцы на своем льду проиграли казанской команде со счетом – 1:2.

Игра между командами получилась во многом похожа на ту, которую они провели между собой четыре дня назад. Правда, хозяева вроде бы больше владели инициативой. Но, как и прежде, им практически не удавалось создавать опасные моменты.

Юлаевцев подводила, если можно так сказать, работа с шайбой. Где было больше ошибок, тратилось больше времени, но было меньше… риска. Хозяева стандартно старались разыграть комбинацию д верного, тогда как гости именно за счет дальних бросков добивались успеха. Так они открыли счет: Вязового перекрыли нападающие «Ак Барса», так что он вовремя не успел среагировать на «выстрел» примерно из круга вбрасывания. Да и второй гол стал следствием атаки с синей линии Семенова, шайба удачно попала в Барабанова, и тот уже переправил ее в пустой угол ворот.

Уфимцы нанесли больше бросков в створ, но серьезных задач перед голкипером соперника не ставили. Но здесь был и элемент невезения: пару раз хоккеисты «СЮ» промахнулись из очень выгодных ситуаций, а еще гостей выручал каркас ворот после атак Яна и Набиева. Правда, и Вязовой совершил несколько спасений, одно из них наверняка войдет в хит-парад – в меньшинстве он в футбольном прыжке забрал шайбу, летящую в противоположный верхний угол ворот. Да и других возможностей оставить свою команду в игре у него хватало.

Кстати, на этот раз соперники удалялись примерно одинаково, но «СЮ» без Ремпала при розыгрыше большинства выглядел все также неубедительно. По подсчетам статистиков, уфимцам использовали только 1 из 20 нарушений правил у соперника в последних играх.

Юлаевцы на последних минутах сняли вратаря и были вознаграждены за характер, забив-таки гол престижа. Но в целом команды показывали в этот вечер более упрощенный хоккей, где в конечном итоге решало мастерство игроков и умение реализовывать свои моменты. Уровень казанцев оказался выше, а ответных аргументов у уфимцев в этот вечер оказалось чуть меньше.

Напомним, 16 декабря эти команды встречались в Казани, там «Ак Барс» был сильнее – 6:3.

«Салават Юлаев» - «Ак Барс» (Казань) – 1:2 (0:1, 0:0, 0:1). Шайбы: 0:1 – Фальковский (Фисенко, 10.23), 0:2 – Барабанов (Семенов, Бровкин, 55.05), 1:2 – Ефремов (Кузнецов, Пименов, 59.45).

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
