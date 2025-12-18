«Салават Юлаев» на выезде победил «Северсталь»

Наверное, мало кто ожидал, что уфимцы так удачно начнут встречу. Они буквально закружили голову защите череповчан и уже к 7-й минуте вели с разницей в две шайбы. Сначала отличилось восстановленное звено Сучков-Жаровский-Гошков, организовавшее стремительную атаку с ходу. А затем Хохряков ловко оттеснил оппонента от шайбы и позволил Кузнецову с близкого расстояния завершить дело.

Закономерно хозяева на старте матча заработали и пару удалений, но у «СЮ» уже традиционно не пошла игра в большинстве. Забегая вперед, можно отметить, что с каждым розыгрышем «лишнего» дела у гостей шли все хуже, и порой хоккеисты «Северстали» владели в такие минуты шайбой ничуть не меньше, чем уфимцы.

Заметное преимущество юлаевцев в скорости, в точности передач продолжалось примерно до экватора стартового периода. А затем уже «Северсталь» взяла игру в свои руки. Да, с голом хозяевам повезло, шайба отскочила в сетку ворот Вязового от плеча форварда «СЮ» Броссо. Но атаковали до того череповчане очень настойчиво, так что их успех был в чем-то и логичен.

Впрочем, эта закономерность больше не сработала. Хозяева все остальное время только и занимались теми, что старались сравнять счет. Но юлаевцы показали во все красе, как они умеют терпеливо обороняться. Надежен был Вязовой, не жалели себя при блокировке шайбы полевые хоккеисты, да и у хозяев порой не все ладилось с реализацией.

Чувствовалось, что сил у уфимцев к концу матча оставалось все меньше. Они скорее отбрасывали шайбу, чем пытались провести какие-то осмысленные атаки. Тем не мене время шло, а удобный для себя счет юлаевцы общими усилиями удержали. Вязовой отразил 37 бросков, еще 21 «выстрел» блокировали полевые игроки. Для сравнения показатели «Северстали»: 17 и 8. Но арифметика оказалась бессильна против характера уфимцев, которые буквально на жилах вырвали такую нужную победу.

И еще одна знаковая для «Салавата Юлаева» цифра – это их победа стала 700-й в КХЛ. И весьма символично, что она пришла в таком очень тяжелом для команды противостоянии.

«Северсталь» (Череповец) – «Салават Юлаев» - 1:2 (1:2, 0:0, 0:0). Шайбы: 0:1 – Жаровский (Сучков, Горшков, 02.03), 0:2 – Кузнецов (Хохряков, 06.29), 1:2 – Веряев (19.15).

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».