«Салават Юлаев» проиграл в Казани «Ак Барсу»

Порой казалось, что юлаевцы в этой встрече словно «забыли» выйти из перерыва в чемпионате. Да, в их рядах не оказалось вновь попавшего в список травмированных Алалыкина и по семейным обстоятельствам уехавшего за океан Ремпала. Но к остальным хоккеисты вопросов у болельщиков осталось немало.

В первую очередь это, конечно, игра в большинстве. Гости 8 раз получали численное преимущество, но использовали только одну попытку. Во всех остальных ситуациях болячки уфимцев были особенно заметны: простота комбинаций, медленный розыгрыш и неоправданные потери шайбы в чужой зоне.

Еще один парадокс – при этом два гола были забиты в меньшинстве. За матч юлаевцы только раз заработали удаление, и именно тогда Гошков использовал свой шанс перехватить шайбу и дважды бросить, в итоге использовав в качестве «ассистента» казанского вратаря.

Голы в ворота «СЮ» тоже были показательны. Дважды они стали следствием индивидуальных провалов защитников гостей, еще пару раз обзор вратарю надежно перекрывал на «пятачке» форвард «АБ» Яшкин, но и широкие, быстрые атаки с ходу хозяевам тоже удавались. В отличие, кстати, от их соперников.

При этом опять же статистически вроде бы нелогичный факт: за встречу гости нанесли по чужим воротам 42 броска, в 1,5 раза «обогнав» казанцев. Конечно, число удалений здесь сыграло свою роль. Но проблема юлаевцев была в другом: шайба после их «выстрелов» практически всегда врезалась точно в голкипера «Ак Барса». Да, в нескольких эпизодах он выручил свою команду. Но чаще у нападающих «СЮ» просто не получалось найти незащищенное пространство в чужих воротах. А вот у хозяев вопросов с реализацией не было, чуть ли не каждый четвертый их бросок завершался голом.

После первого периода тренеры «СЮ» заменили голкипера Вязового на Коновалова. Который по статистике действовал получше, но переломить встречу гости так и не смогли. Уфимцы, увы, только эпизодами демонстрировали самые главные свои козыри – бойцовский характер, скорость, оригинальный розыгрыш шайбы. Отсюда и результат.

«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» – 6:3 (3:1, 1:1, 2:1). Шайбы: 1:0 – Терехов (Лямкин, Биро, 05.31), 1:1 – Ян (Родуолд, Броссо, 06.26), 2:1 – Семенов (Барабанов, 17.17, мен.), 3:1 – Хмелевский (Миллер, Лямкин, 18.49), 4:1 – Яшкин (Барабанов, Князев, 33.02), 4:2 – Броссо (Ян, Берлев, 37.51, бол.), 5:2 – Князев (Барабанов, Яшкин, 45.48), 5:3 – Горшков (57.00, мен.), 6:3 – Кателевский (Фисенко, Карпухин, 57.35).

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».