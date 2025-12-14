-16 °С
14 Декабря , 11:52

В Уфе стартовала I зимняя Спартакиада стран СНГ

Участниками в ней являются дети с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба минспорта РБ.

С 14 по 20 декабря около ста детей из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России примут участие в спартакиаде. Соревноваться они будут по трем видам спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых по пяти дисциплинам: лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, керлинг и шахматы.

Кроме соревнований, в рамках спартакиады пройдет стратегическая сессия «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в России и странах СНГ». В ходе нее специалисты обменяются опытом, мнениями о построении учебно-тренировочного процесса и различными методическими наработками.

Автор: Артур СМОЛОВ
