В Уфе стартовала I зимняя Спартакиада стран СНГ

С 14 по 20 декабря около ста детей из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России примут участие в спартакиаде. Соревноваться они будут по трем видам спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых по пяти дисциплинам: лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, керлинг и шахматы.

Кроме соревнований, в рамках спартакиады пройдет стратегическая сессия «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в России и странах СНГ». В ходе нее специалисты обменяются опытом, мнениями о построении учебно-тренировочного процесса и различными методическими наработками.