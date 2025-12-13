В селе Башкирии открыли бассейн

В селе Федоровке Федоровского района открыли плавательный бассейн. Об этом сообщил в соцсетях глава муниципалитета Венер Насретдинов.

— Новый 25-метровый бассейн оснащен раздевалками, душевыми комнатами, сауной, современной системой очистки воды и условиями для людей с ограниченными возможностями здоровья, — добавил Насретдинов. — Он предназначен для проведения тренировок по плаванию, водной гимнастике, а также подготовки спортсменов к соревнованиям. Я уверен, что спортсмены Федоровского района будут радовать нас своими победами и достижениями в плавании.

Фото: соцсети В. НАСРЕТДИНОВА.