В Башкирии прошёл мастер-класс по боксу

Как сообщает газета нефтекамская газета «Красное знамя», в гости к ребятам приехали заслуженный мастер спорта России, участница Олимпийских игр, многократная призер чемпионатов мира и Европы Саадат Далгатова и мастера спорта международного класса, заместитель председателя совета чемпионов Федерации бокса России Ахмедхан Адилов.

В ходе мастер-класса гости показали основные элементы техники, продемонстрировали работу рук, перемещения, подход к ведению боя и особенности тренировочного процесса.

«В подростковом возрасте детям как никогда нужен достойный пример для подражания. И хорошо, если им будет достойный спортсмен. Да, конечно, у них есть свои тренеры, преподаватели, но иногда и им не мешает посмотреть, как проводят тренировки другие для того, чтобы внести в свои занятия что-то новое. Не зря говорят, век живи – век учись. Башкирия всегда была кузницей боксеров, и в городах, селах всегда есть перспективные ребята. Я думаю, мы еще не раз услышим, что в республике, да и в Нефтекамске, появились новые победители Олимпийских игр» – сказал Ахмедхан Адилов.

Юные боксеры признают, что тренировки с участием именитых спортсменов являются для них полезным опытом, который пригодится и на тренировках, и на соревнованиях.

«В Нефтекамске я в первый раз и мне приятно участвовать в мероприятиях, которые способствуют развитию женского бокса. Мне было интересно посмотреть, как развивается бокс в Башкирии и я приятно удивлена тому, что руководство республики заинтересовано в том, чтобы бокс, в том числе и женский, развивался. Именно от женщин зависит здоровье нашего будущего поколения, поэтому им также необходимо заниматься спортом. Существует стереотип, что занятия спортом могут негативно отразиться на внешности женщины. Это совсем не так. Не обязательно заниматься боксом профессионально, но он поможет снять нагрузку, подтянуть тело. Это вид спорта для каждого. Я всех призываю заниматься спортом, желаю процветания вашему городу и республике» – поделилась своими мыслями Саадат Далгатова.

Фото: газета «Красное знамя».