-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Спорт
3 Декабря , 12:30

Российские боксёры провели мастер-класс в Уфимском районе

В средней школе имени А.М. Алымова села Михайловка Уфимского района Башкирии прошла встреча с мастерами бокса.

Российские боксёры провели мастер-класс в Уфимском районе
Российские боксёры провели мастер-класс в Уфимском районе

Как рассказала газета «Уфимские нивы», в гости к учащимся приехали глава администрации Уфимского района, Николай Ельников, мастер спорта России международного класса Ахмедхан Адилов, заслуженные мастера спорта России Юлия Немцова и Эдуард Абзалимов.

«Когда-то после ознакомительной тренировки в школе, где учился, принял решение заниматься в секции бокса. Надеюсь, что вы, ребята, после сегодняшней встречи и занятия с выдающимися российскими спортсменами, тоже будете увлечены боксом, который развивает не только силу, но и интеллект», – сказал во время встречи председатель муниципального отделения федерации бокса РБ Николай Ельников.

Заместитель председателя Совета чемпионов Федерации бокса России Ахмедхан Адилов рассказал, что с подобными мастер-классами они объехали страну. На всех встречах не только с боксерами, но и со школьниками, студентами, обычными юношами и девушками есть люди, которые любят спорт и хотят гармонично развиваться.

Высоко оценил уровень физической подготовки учащихся сельской школы заместитель председателя Федерации бокса республики Тагир Галеев: «Ребята из села всегда выгодно отличаются своей физической подготовкой, чем их сверстники из города. Он отметил целеустремленность, сильную мотивацию юных жителей сельских районов на занятия спортом, что позволяет ребятам яснее видеть перспективы после окончания школы».

Фото: газета «Уфимские нивы».

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru