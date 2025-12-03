Российские боксёры провели мастер-класс в Уфимском районе

Как рассказала газета «Уфимские нивы», в гости к учащимся приехали глава администрации Уфимского района, Николай Ельников, мастер спорта России международного класса Ахмедхан Адилов, заслуженные мастера спорта России Юлия Немцова и Эдуард Абзалимов.

«Когда-то после ознакомительной тренировки в школе, где учился, принял решение заниматься в секции бокса. Надеюсь, что вы, ребята, после сегодняшней встречи и занятия с выдающимися российскими спортсменами, тоже будете увлечены боксом, который развивает не только силу, но и интеллект», – сказал во время встречи председатель муниципального отделения федерации бокса РБ Николай Ельников.

Заместитель председателя Совета чемпионов Федерации бокса России Ахмедхан Адилов рассказал, что с подобными мастер-классами они объехали страну. На всех встречах не только с боксерами, но и со школьниками, студентами, обычными юношами и девушками есть люди, которые любят спорт и хотят гармонично развиваться.

Высоко оценил уровень физической подготовки учащихся сельской школы заместитель председателя Федерации бокса республики Тагир Галеев: «Ребята из села всегда выгодно отличаются своей физической подготовкой, чем их сверстники из города. Он отметил целеустремленность, сильную мотивацию юных жителей сельских районов на занятия спортом, что позволяет ребятам яснее видеть перспективы после окончания школы».

Фото: газета «Уфимские нивы».