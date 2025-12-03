-16 °С
3 Декабря , 18:17

Мастера бокса провели мастер-класс в Баймакском районе Башкирии

В дни XXVI чемпионата России по боксу среди женщин, который проходит в Уфе, юные спортсмены из Баймакского района смогли пообщаться с известными спортсменами - заслуженными мастерами спорта России Юлией Немцовой и Эдуардом Абзалимовым.

Как сообщает газета «Баймакский вестник», гости приехали, чтобы поделиться своим опытом и вдохновить детей на занятия боксом.

 «Спасибо, что выбрали наш район и вдохновляете наших детей заниматься спортом и достигать высоких результатов», - сказал, встречая спортсменов, Фаниль Надыргулов, первый заместитель главы Баймакского района.

Мастер-класс начался с показательных упражнений по растяжке и укреплению мышц, а также с рассказа о психологической подготовке.

«Бокс – это моя жизнь и друзья. Он научил меня справляться с трудностями, не только спортивными, но и в обычной жизни. Воспитал дисциплину и характер. Желаю баймакским ребятам верить в себя, ставить цели и идти к ним», - сказал чемпион страны, Европы и финалист чемпионата мира Эдуард Абзалимов:

Юлия Немцова рассказала, что впечатлена красотой природы Башкортостана, гостеприимностью жителей и популярностью женского бокса как в республике в целом, так и в небольшом городе Баймаке.

Фото: газета «Баймакский вестник».

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
