Андрей Назаров рассказал о поддержке спортсменов и тренеров Башкирии

По словам премьер-министра, задача правительства - усилить адресность социальной помощи выдающимся спортсменам. На эти цели в бюджете республики предусмотрено в общей сложности более 135 млн рублей. Так, уже в 2023 году стипендии получают 234 спортсмена до 18 лет – сборники по разным видам спорта.

- Нововведение 2023 года — государственные спортивные стипендии победителям и призерам олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр, а также их тренерам, которые были утверждены Указом главы Башкирии. А таких в истории Башкирии с 1956 года – уже 76. Новые стипендии, которые назначаются пожизненно, — дань уважения заслугам спортсменов-олимпийцев и их тренеров, - подчеркнул Андрей Назаров.

По словам главы республиканского кабмина, на выплату государственных спортивных стипендий сейчас претендуют 53 спортсмена и 16 тренеров.

Фото из тг-канала Адрея Назарова.