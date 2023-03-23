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Сегодня, 11:57

Андрей Назаров рассказал о поддержке спортсменов и тренеров Башкирии

Премьер-министр правительства региона Андрей Назаров сообщил на своей странице в соцсетях о том, что в прошлом году спортсмены, добившиеся высоких результатов на крупных международных и всероссийских соревнованиях, и тренеры, их подготовившие, получили 1055 выплат материального поощрения на сумму более 75 млн рублей.

Андрей Назаров рассказал о поддержке спортсменов и тренеров Башкирии
Андрей Назаров рассказал о поддержке спортсменов и тренеров Башкирии

По словам премьер-министра, задача правительства - усилить адресность социальной помощи выдающимся спортсменам. На эти цели в бюджете республики предусмотрено в общей сложности более 135 млн рублей. Так, уже в 2023 году стипендии получают 234 спортсмена до 18 лет – сборники по разным видам спорта.

 - Нововведение 2023 года — государственные спортивные стипендии победителям и призерам олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр, а также их тренерам, которые были утверждены Указом главы Башкирии. А таких в истории Башкирии с 1956 года – уже 76. Новые стипендии, которые назначаются пожизненно, — дань уважения заслугам спортсменов-олимпийцев и их тренеров, - подчеркнул Андрей Назаров.

По словам главы республиканского кабмина, на выплату государственных спортивных стипендий сейчас претендуют 53 спортсмена и 16 тренеров.

 

Фото из тг-канала Адрея Назарова.

Андрей Назаров рассказал о поддержке спортсменов и тренеров Башкирии
Андрей Назаров рассказал о поддержке спортсменов и тренеров Башкирии
Андрей Назаров рассказал о поддержке спортсменов и тренеров Башкирии
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:спортсмены-сборникичемпионытренерыстипендииподдержка атлетовправительство башкирииандрей назаров
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