В Уфе пройдет первенство России по ММА среди юниоров

Всего в первенстве будут участвовать более 150 спортсменов из 40 субъектов России. По итогам соревнований определится состав сборной «Союза ММА России» среди юниорок и сформируется сборная страны среди юниоров. Борцы, вошедшие в состав таких сборных, в дальнейшем получат право выступать на международных соревнованиях среди дружественных стран.

Ожидается, что почетным гостем первенства станет известный спортсмен, президент «Союза ММА России» Федор Емельяненко. В рамках соревнований планируется провести Акцию добра, в рамках которой средства от реализации билетов будут переданы для нужд Республиканской детской клинической больницы.