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В Уфе пройдет первенство России по ММА среди юниоров

На «Уфа-Арене» 5-8 мая 2023 года пройдет первенство России среди юниоров 18-20 лет и неофициальные Всероссийские соревнования среди юниорок 18-20 лет по смешанному боевому единоборству (ММА). Об этом сообщает региональная организация ММА.

В Уфе пройдет первенство России по ММА среди юниоров
В Уфе пройдет первенство России по ММА среди юниоров

Всего в первенстве будут участвовать более 150 спортсменов из 40 субъектов России. По итогам соревнований определится состав сборной «Союза ММА России» среди юниорок и сформируется сборная страны среди юниоров. Борцы, вошедшие в состав таких сборных, в дальнейшем получат право выступать на международных соревнованиях среди дружественных стран.

Ожидается, что почетным гостем первенства станет известный спортсмен, президент «Союза ММА России» Федор Емельяненко. В рамках соревнований планируется провести Акцию добра, в рамках которой средства от реализации билетов будут переданы для нужд Республиканской детской клинической больницы.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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