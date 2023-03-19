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Вчера, 19:59

«Торос» получил в усиление несколько хоккеистов «Салавата Юлаева»

Хоккеисты нефтекамского «Тороса» перед очередным матчем ¼ плей-офф Кубка ВХЛ получили в усиление несколько игроков, выступавших за «Салават ЮЛаев».

Очередной, пятый матч серии «Торос» - «Сокол» пройдет в Красноярске 20 марта. Команда отправилась на поединок в составе, где появились несколько новых хоккеистов. Эти игроки еще недавно выступали в полей-офф за «Салават Юлаев», а теперь готовы помочь нефтекамской команде. Полностью состав «Тороса», который отправляется в Красноярск, выглядит так. Вратари: Вязовой, Дубровский, Кулешов; защитники: Абдеев, Варлов, Газимов, Елизаров, Мамкин, Миронов, Мясищев, Старков, Цулыгин; нападающие: Аймурзин, Асылаев, Башкиров, Валеев, Каменев, Коренев, Лапшин, Манин, Пустозеров, Ремов, Скориков, Сучков, С.Шаповаленко, Черный.

Напомним, сейчас счет в серии равный 2-2. Четвертый матч прошел в Нефтекамске и завершился победой «Сокола» со счетом 4:3. Для хозяев неудачным оказался второй период, когда ряд индивидуальных ошибок привел к взятию ворот.

«Торос» - «Сокол» (Красноярск) - 3:4 (1:1, 1:3, 1:0). Голы: 0:1 – Майоров (Цыбин, Николенко, 00.55), 1:1 – Аймурзин (19.07, буллит), 1:2 – Тарасов (Кожухов, Морозов, 21.47), 2:2 – Черный (Каменев, 21.59), 2:3 – Потехин (24.53), 2:4 – Майоров (Потехин, Тарасов, 30.56, бол.), 3:4 – Черный (Асылаев, 49.12).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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