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«Торос» из Нефтекамска пробился в четвертьфинал Кубка ВХЛ

Хоккеисты нефтекамского «Тороса» выиграли в овертайме на своем льду у пензенского «Дизеля» матч 1/8 финала Кубка Петрова ВХЛ со счетом 3:2. Эта победа принесла команде выигрыш в серии со счетом 4-2 и пропуск в четвертьфинал соревнований.

«Торос» из Нефтекамска пробился в четвертьфинал Кубка ВХЛ
«Торос» из Нефтекамска пробился в четвертьфинал Кубка ВХЛ

Нефтекамские хоккеисты удачно начали встречу и добились преимущества в два гола. Однако затем ситуация на площадке изменилась. Пензенская команда приступила к методичной осаде ворот соперника и смогла все-таки сравнять результат. Нервной, рваной игре способствовали многочисленные удаления в составах обеих команд. Тем не менее ошибка гостей в овертайме привела к тому, что «Торос» сумел поставить победную точку в серии.

- Выиграли очень сложный матч. В овертайме постарались настроить ребят, что пора побеждать. Кому-то надо было взять на себя решающий бросок, и Егор мастерски решил вопрос о победителе. В этой серии все игры были сложными. Ни одна из команд ни разу не развалилась, боролись до последнего. Соперник был достойный, но мы оказались сильнее, - сказал по окончании встречи Владимир Гусев, и.о. главного тренера ХК «Торос».

«Торос» – «Дизель» (Пенза) - 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0). Голы: 1:0 – Мясищев (08.36, бол.), 2:0 – Манин (Мясищев, Сучков, 15.32, бол.), 2:1 – Свинцицкий (Глебов, Люлько, 23.45), 2:2 – Ураков (Почивалов, Дарьин, 49.23), 3:2 – Сучков (63.11).

Фото: пресс-служба ХК «Торос».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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