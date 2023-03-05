«Салават Юлаев» проиграл третий матч серии плей-офф «Адмиралу»

В третьем матче в составе юлаевцев произошли два изменения: вместо Хо-Сэнга в первое звено вернулся Кулемин, а Санникова заменил Скориков. Первый период прошел в вязкой борьбе, где соперниками практически не удавалось создавать опасные моменты. Хозяева даже в чужой зоне старались прессинговать, чтобы затруднить гостям атаку уже на дальних рубежах.

Вторую двадцатиминутку команды начали побыстрей, причем хоккеисты «Адмирала» выглядели в нападении острее. Особенно опасны атаки хозяев были в середине периода. Но в одном из эпизодов уфицы перехватили шайбу в своей зоне, выскочили втроем против двух защитников и технично доиграли эпизод до заброшенной шайбы. А через 1,5 минуты спустя ситуация повторилась еще раз, только теперь юлаевцы сумели результативно контратаковать «2 в 1» и забросили еще одну шайбу «в раздевалку» сопернику.

В начале третьего периода ошиблись юлаевцы Науменков и голкипер Ежов, не сумевшие вынести шайбу с собственного «пятачка», за что и поплатились голом. После чего хозяева всеми силами устремились вперед, пытаясь сравнять результат. И смоли это сделать: после дальнего броска первым у шайбы оказался бывший защитник «СЮ» Лисовец.

В овертайме юлаевцы были чуть активнее, но точнее и более везучими оказались хозяева. После броска Паутова с нулевого угла шайба угодила в кого-то из уфимцев и отскочила в сетку ворот.

«Адмирал» (Владивосток) – «Салават Юлаев» - 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0). Шайбы: 0:1 - Пименов (Дроздов, Башкиров, 37.32), 0:2 - Кулемин (Кадейкин, 38.51), 1:2 - Хамидуллин (43.29), 2:2 - Лисовец (Гареев, 56.35), 3:2 - Паутов (Файзуллин, 74.26).

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».