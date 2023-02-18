Уфимский «Толпар» сыграет в плей-ин чемпионата МХЛ

Хозяева льда хотя и пытались оказать сопротивление сопернику, но так и не смогли убедительно противостоять одному из лидеров Молодежной хоккейной лиги. В итоге два в общем-то закономерных поражения. «Прямо скажу, нас подводит нехватка мастерства. Оно не точится за сезон, хоккей — это движение с шайбой, мышление. Без техники игрок ничего не сделает. У нас много технического брака, хоть мы и работаем над этим. Считаю, что хоккеисты соперника на порядок выше в плане мастерства. Мы ошибались в передачах по чистому льду, не могли довести атаку до броска: у них форвард забил, у нас не попал по шайбе…», - прокомментировал встречи старший тренер «Толпара» Владимир Потапов.

После 48 матчей в активе «Толпара» 56 очков и уфимцы потеряли шансы попасть в плей-офф. Теперь они в плей-инн будут сражаться с представителем «серебряного» дивизиона. Кто именно будет противостоять «Толпару», решится в заключительных турах. Игры в плей-ин идут до двух побед, победитель переходит в «золотой» дивизион.

«Толпар» – «Стальные Лисы» – 2:4 (2:2, 0:1, 0:1). Голы: 0:1 (1:49) – Долгих; 1:1 (6:32) – Филиппов (Бабенко); 1:2 (9:21) – Зимин (мен.); 2:2 (9:58) – Бабенко (Зятьков, Галиев, бол.); 2:3 (38:59) – Канцеров; 2:4 (59:54) – Юров (п.в.). «Толпар» – «Стальные Лисы» – 2:6 (1:2, 0:2, 1:2). Голы: 1:0 (9:11) – Кадыров (Галиев, Колесников); 1:1 (12:18) – Квочко; 1:2 (16:25) – Канцеров; 1:3 (20:32) – Канцеров; 1:4 (30:27) – Гололобов; 1:5 (48:41) – Юров (мен.); 2:5 (50:52) – Галиев (Никитин); 2:6 (59:51) – Канцеров ( бол.).

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».