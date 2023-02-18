«Салават Юлаев» уступил по буллитам «Сибири»

Юлаевцы за весь матч так и не смогли продемонстрировать своих лидерских качеств. Они словно были уверены, что шайба рано или поздно сама окажется в воротах соперника, поэтому в их атаках не было привычной быстроты и агрессивности. Как это часто бывает в таких случаях, уфимцы в итоге оказались в роли отыгрывающихся. Бросок от синей линии новосибирца Мерфи пришелся в собственного игрока Пьянова, от которого шайба и отскочила в ворота.

Хозяева несколько раз имели численное преимущество, но разыгрывали его неубедительно. Единственным исключением стал конец первого периода, когда они на 19 секунд получили перевес сразу в двух игроков и свой шанс использовали. Хмелевский послал шайбу вдоль ворот, а Мухамадуллин сразу переправил ее в сетку. На все про все юлаевцам потребовалось 7 секунд.

В дальнейшем оборона у обеих команд явно превосходила нападение. В овертайме соперники периодически меняли голкиперов на полевых игроков, но тоже безрезультатно. Новосибирцы в дополнительное время заработали удаление, но и с заменой Ежова на нападающего хозяева ничего из ситуации выжать не смогли. В и тоге все решили буллиты.

«Салават Юлаев» - «Сибирь» (Новосибирск) – 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, буллиты – 0:1). Шайбы: 0:1 – Пьянов (Мерфи, Шаров, 09.21), 1:1 – Мухамадуллин (Хмелевский, Шмелев, 18.52, б.бол.), 1:2 – Шаров (65, победный буллит).

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».