«Кировец» из Уфы проиграл московскому «Динамо»

Хозяева удачно провели стартовый отрезок матча и в середине первого тайма даже вели в счете с отрывом в два мяча. Однако хатем динамовцы заметно прибавили в движении, начали действовать по-чемпионски агрессивно и быстро нарастили преимущество в счете. «Тем не менее наши ребята выглядели очень достойно в противоборстве с таким грозным соперником, особенно в первой половине встречи», - считает главный тренер уфимской команды Алексей Кузьмин.

Напомним, что «Кировец» только первый сезон выступает среди команд Суперлиги. Сейчас уифмцы находятся на 11 месте среди 14 клубов, в активе дебютанта 18 очков после 23 матчей.

«Кировец» - «Динамо» (Москва) – 3:10 (3:4). Голы: 1:0 – Усов (Тарнаруцкий, 4), 2:0 – Долгих (Тарнаруцкий, 9), 2:1 – Рагулин (Филиппов, 13), 3:1 – Хрустов (31), 3:2 – Ахманаев (Чернышев, 32), 3:3 - Миргазов (Бефус, 33), 3:4 - Ахманаев (Филиппов, 40), 3:5 - Миргазов (Кузьмин, 57), 3:6 - Миргазов (60), 3:7 - Ахманаев (Миргазов, 64), 3:8 - Чернышев (Миргазов, 67), 3:9 - Ахманаев (Миргазов, 73), 3:10 - Ахманаев (Рагулин, 90).

Фото: пресс-служба ХК «Кировец».