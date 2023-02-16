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Вчера, 20:45

Нефтекамский «Торос» обеспечил себе место в плей-офф

Хоккеисты «Тороса» после победы в Орске над «Южным Уралом» со счетом – 4:1 обеспечили себе место в плей-офф ВХЛ.

Нефтекамский «Торос» обеспечил себе место в плей-офф
Нефтекамский «Торос» обеспечил себе место в плей-офф

Команда из Орска идет среди аутсайдеров чемпионата, и главное для хоккеистов «Тороса» было не проиграть самим себе. Гости весь матч провели очень собранно и методично наращивали свое преимущество в счете. Как стало известно чуть позже, именно эта победа обеспечила нефтекамской команде место в плей-офф Высшей хоккейной лиги.

«Южный Урал» (Орск) – «Торос» - 1:4 (0:1,0:1,1:2). Шайбы: 0:1 – Коренев (Манин, Комаров, 10.50 ), 0:2 – Мясищев (Манин, 21.02), 0:3 – Манин (Каменев, Мясищев, 43.47), 0:4 – Цулыгин (Ремов, Манин, 50.13), 1:4 – Борисенков (Воропаев 58.07).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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