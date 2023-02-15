-14 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Спорт
Сегодня, 10:32

В Башкирии пройдет спортивный форум «Навстречу Евразиаде»

Международное мероприятие обсудили на заседании координационного комитета представительств Ассамблеи народов Евразии, в котором принял участие премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

В Башкирии пройдет спортивный форум «Навстречу Евразиаде»
В Башкирии пройдет спортивный форум «Навстречу Евразиаде»

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, форум "Навстречу Евразиаде" планируется провести с 24 по 27 августа 2023 года. На него приедут спортсмены, тренеры, болельщики из регионов России, стран Азии и других дружественных государств. А кроме спортивных соревнований по нацинальным и неолимпийским видам спорта, здесь пройдут деловые встречи с экспертами.

- Республика готова к проведению подобных соревнований, и они пройдут на самом высоком организационном уровне, - заверил Андрей Назаров.

Форум откроет декаду Евразийского спорта в Башкирии, а завершит ее международный Уфимский марафон, который в прошлом году собрал более пяти тысяч участников.

На совещании также обсудили участие представителей республики в Днях Ассамблеи народов Евразии в Дели (Индия), а также заключение побратимского договора между городами Индии и Башкирии. В качестве города со стороны РБ Андрей Назаров предложил рассмотреть Уфу и приурочить подписание к 450-летнему юбилею столицы.

В свою очередь генсек Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов отметил, что Башкирия реализует много инициатив, направленных на укрепление дружеских отношений между народами, и назвал ее образцовым регионом.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика