В Башкирии пройдет спортивный форум «Навстречу Евразиаде»

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, форум "Навстречу Евразиаде" планируется провести с 24 по 27 августа 2023 года. На него приедут спортсмены, тренеры, болельщики из регионов России, стран Азии и других дружественных государств. А кроме спортивных соревнований по нацинальным и неолимпийским видам спорта, здесь пройдут деловые встречи с экспертами.

- Республика готова к проведению подобных соревнований, и они пройдут на самом высоком организационном уровне, - заверил Андрей Назаров.

Форум откроет декаду Евразийского спорта в Башкирии, а завершит ее международный Уфимский марафон, который в прошлом году собрал более пяти тысяч участников.

На совещании также обсудили участие представителей республики в Днях Ассамблеи народов Евразии в Дели (Индия), а также заключение побратимского договора между городами Индии и Башкирии. В качестве города со стороны РБ Андрей Назаров предложил рассмотреть Уфу и приурочить подписание к 450-летнему юбилею столицы.

В свою очередь генсек Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов отметил, что Башкирия реализует много инициатив, направленных на укрепление дружеских отношений между народами, и назвал ее образцовым регионом.

Фото: пресс-служба правительства РБ.