ФК «Уфа» сыграл в контрольном матче с клубом «Слога Добой»

Игра прошла в Турции, где уфимцы завершили второй тренировочный сбор. Их соперник выступает в Премьер-лиге Боснии и Герцеговины. Единственный мяч в игре был забит в первом тайме, его автором стал футболист «Слоги» Марио Крстовски.

«Уфа» выходила на поле в каждом тайме в различных составах. В первом тайме играли: Кукушкин, Волков, Ерохин, Сухов, Конюхов, Ахатов, Карп, Погосов, Афанасьев, Ерофеев, Молтенинов. Во втором состав уфимцев был следующим: Кукушкин, Ушахин, Ботака, Мухин, Голубев, Никитин, Евсеев, Погосов, Касинтура, Минаев, Ортис.

Фото: пресс-служба ФК «Уфа».