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ФК «Уфа» сыграл в контрольном матче с клубом «Слога Добой»

Футболисты «Уфы» в контрольном матче проиграл команде «Слога Добой» со счетом – 0:1. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

ФК «Уфа» сыграл в контрольном матче с клубом «Слога Добой»
ФК «Уфа» сыграл в контрольном матче с клубом «Слога Добой»

Игра прошла в Турции, где уфимцы завершили второй тренировочный сбор. Их соперник выступает в Премьер-лиге Боснии и Герцеговины. Единственный мяч в игре был забит в первом тайме, его автором стал футболист «Слоги» Марио Крстовски.

«Уфа» выходила на поле в каждом тайме в различных составах. В первом тайме играли: Кукушкин, Волков, Ерохин, Сухов, Конюхов, Ахатов, Карп, Погосов, Афанасьев, Ерофеев, Молтенинов. Во втором состав уфимцев был следующим: Кукушкин, Ушахин, Ботака, Мухин, Голубев, Никитин, Евсеев, Погосов, Касинтура, Минаев, Ортис.

Фото: пресс-служба ФК «Уфа».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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