Радий Хабиров рассказал, в чем важность стартовавшего в Уфе чемпионата России по греко-римской борьбе

Руководитель республики отметил, что в Уфу приехало 320 спортсменов из 40 регионов России, более 15 олимпийских чемпионов – легенд российского и советского спорта. О начале чемпионата ранее сообщала газета «Республика Башкортостан».

«Важно, что такие мероприятия привлекают молодежь – наши мальчишки смотрят на именитых борцов, вдохновляются их победами и сами записываются в секции. И это, пожалуй, главный эффект от соревнований такого уровня», - написал Радий Хабиров.

Кстати, во время открытия соревнований глава Башкирии наградил орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» заслуженного тренера России, почетного вице-президента Федерации спортивной борьбы республики Венера Гайнуллина, орденом Салавата Юлаева – заслуженного тренера России Бориса Понятова. Нескольким борцам, победившим на первенстве мира прошлого года, Радий Хабиров вручил сертификаты на квартиры, а их тренерам – на автомобили.

Фото: пресс-служба главы РБ.