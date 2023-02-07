-21 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Спорт
Вчера, 22:00

Радий Хабиров рассказал, в чем важность стартовавшего в Уфе чемпионата России по греко-римской борьбе

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях поведал о важности открывшегося в Уфе чемпионата России по греко-римской борьбе.

Радий Хабиров рассказал, в чем важность стартовавшего в Уфе чемпионата России по греко-римской борьбе
Радий Хабиров рассказал, в чем важность стартовавшего в Уфе чемпионата России по греко-римской борьбе

Руководитель республики отметил, что в Уфу приехало 320 спортсменов из 40 регионов России, более 15 олимпийских чемпионов – легенд российского и советского спорта. О начале чемпионата ранее сообщала газета «Республика Башкортостан».

«Важно, что такие мероприятия привлекают молодежь – наши мальчишки смотрят на именитых борцов, вдохновляются их победами и сами записываются в секции. И это, пожалуй, главный эффект от соревнований такого уровня», - написал Радий Хабиров.

Кстати, во время открытия соревнований глава Башкирии наградил орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» заслуженного тренера России, почетного вице-президента Федерации спортивной борьбы республики Венера Гайнуллина, орденом Салавата Юлаева – заслуженного тренера России Бориса Понятова. Нескольким борцам, победившим на первенстве мира прошлого года, Радий Хабиров вручил сертификаты на квартиры, а их тренерам – на автомобили.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика