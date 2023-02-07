В Уфе открылся чемпионат России по греко-римской борьбе

- Сегодня у нас начался настоящий праздник спорта. Уфа принимает в гостях великих спортсменов, легенды российского и мирового спорта. В непростые времена, когда сотни тысяч наших лучших ребят защищают Родину, отражают угрозу нацизма. И мы чествуем здесь борцов-спортсменов, которые также демонстрируют великие бойцовские качества, - давая старт соревнованиям, сказал глава республики Радий Хабиров.

Заметим, что нынешний чемпионат посвящается 35-летию Олимпийских игр в Сеуле 1988 года. Как отметил во время церемонии открытия президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, тогда завершилась одна великая история борьбы и началась другая.

- Сегодня все символично, после олимпийской истории СССР началась национальная история российских борцов. И , кстати, в Сеуле знамя олимпийской сборной нес величайший борец Александр Карелин. И мы уверены, что новые борцы будут достойными продолжателями многовековых традиций классической борьбы, - сказал Михаил Мамиашвили.

Накануне прокомментировал проведение чемпионата России по греко-римской борьбе в Уфе сам трехкратный олимпийский чемпион лучший борец планеты Александр Карелин: «Я уверен, что это будет традиционно хорошо организованный турнир. С очень взыскательной публикой, с очень широким представительством высококлассных борцов России. Все это следует из очень большой заинтересованности главы республики Радия Хабирова, и федерации в целом. Старт чрезвычайно важен – в национальном отборе он занимает первое место.»

Финальные поединки всех весовых категорий состоятся 8 и 9 февраля. К слову, 8 борцов на турнире представляют Башкирию. И как заметил в тг-канале министр спорта РБ Руслан Хабибов, первая сенсация начавшегося чемпионата России уже состоялась: «Чемпион PWL-2 и победитель Спартакиады, победитель первенства мира 2021 года Саид-хусейн Бакаев (до 63 кг) досрочно уступил в первом круге Баатыру Ечешеву из Кемеровской области».

Фото со стримингового сервиса WRESTLINGTV.RU