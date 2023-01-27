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Вчера, 15:31

В Уфе стартовал турнир по пожарно-спасательному спорту на кубок Салавата Юлаева

Всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту на кубок Салавата Юлаева начались в Уфе стартами в подъеме по штурмовой лестнице. Об этом сообщил в своем тг-канале вице-премьер Ирек Сагитов.

В Уфе стартовал турнир по пожарно-спасательному спорту на кубок Салавата Юлаева
В Уфе стартовал турнир по пожарно-спасательному спорту на кубок Салавата Юлаева

Редко какой регион страны может похвастать сегодня таким представительством мастеров пожарно-прикладного спорта. В соревнованиях участвуют 122 спортсмена из 12 субъектов России -  от Чеченской Республики до ХМАО-Югра: среди них один мастер спорта международного класса и 49 мастеров спорта.  

- Вместе с начальником ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым, который координирует деятельность пожарно-спасательных сил и средств на территории ПФО, открыли турнир пожарных и спасателей на кубок имени Салавата Юлаева. Вдвойне приятно осознавать, что Валерий Геннадьевич – наш земляк, родился в Башкирии, - написал Ирек Сагитов.

Фото тг-канал Ирека Сагитова.

В Уфе стартовал турнир по пожарно-спасательному спорту на кубок Салавата Юлаева
В Уфе стартовал турнир по пожарно-спасательному спорту на кубок Салавата Юлаева
В Уфе стартовал турнир по пожарно-спасательному спорту на кубок Салавата Юлаева
В Уфе стартовал турнир по пожарно-спасательному спорту на кубок Салавата Юлаева
В Уфе стартовал турнир по пожарно-спасательному спорту на кубок Салавата Юлаева
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:пожарно-прикладные виды спортагу мчс россии по рбгкчс рбпожарныеспасателиспортсменысагитовгумеровдвоеборьеподъем по пожарной лестнице
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