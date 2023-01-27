В Уфе стартовал турнир по пожарно-спасательному спорту на кубок Салавата Юлаева

Редко какой регион страны может похвастать сегодня таким представительством мастеров пожарно-прикладного спорта. В соревнованиях участвуют 122 спортсмена из 12 субъектов России - от Чеченской Республики до ХМАО-Югра: среди них один мастер спорта международного класса и 49 мастеров спорта.

- Вместе с начальником ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым, который координирует деятельность пожарно-спасательных сил и средств на территории ПФО, открыли турнир пожарных и спасателей на кубок имени Салавата Юлаева. Вдвойне приятно осознавать, что Валерий Геннадьевич – наш земляк, родился в Башкирии, - написал Ирек Сагитов.

Фото тг-канал Ирека Сагитова.