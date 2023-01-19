ФК «Уфа» проведет во время сборов контрольные матчи

На данный момент известны семь соперников из восьми, график встреч с ними в Турции выглядит следующим образом:
24 января - «Чакаллыклы» (Анталья, Турция);
30 января - «Кубань» (Краснодар);
2 февраля - «Локомотив» (Ташкент, Узбекистан);
5 февраля - «Рубин» (Казань);
8 февраля - «Слога Меридиан» (Добой, Босния и Герцеговина);
12 февраля - «Навбахор» (Наманган, Узбекистан);
15 февраля - «Родина» (Москва).
Соперник, с которым уфимцы планируют сыграть 20 февраля, пока не определился.
Фото: пресс-служба ФК «Уфа».