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Сегодня, 19:47

ФК «Уфа» проведет во время сборов контрольные матчи

Футболисты «Уфы» во время учебно-тренировочных зимних сборов проведут восемь контрольных матчей. Об этом сообщила пресс-служба команды.

ФК «Уфа» проведет во время сборов контрольные матчи
ФК «Уфа» проведет во время сборов контрольные матчи

На данный момент известны семь соперников из восьми, график встреч с ними в Турции выглядит следующим образом:

24 января - «Чакаллыклы» (Анталья, Турция);

30 января - «Кубань» (Краснодар);

2 февраля - «Локомотив» (Ташкент, Узбекистан);

5 февраля - «Рубин» (Казань);

8 февраля - «Слога Меридиан» (Добой, Босния и Герцеговина);

12 февраля - «Навбахор» (Наманган, Узбекистан);

15 февраля - «Родина» (Москва).

Соперник, с которым уфимцы планируют сыграть 20 февраля, пока не определился.

Фото: пресс-служба ФК «Уфа».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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