Казанские хоккеисты взяли реванш у «Толпара»

В повторном матче уфимцы тоже вышли вперед в счете, но продолжалось это недолго. Гости быстро сравняли результат за счет удачного розыгрыша большинства и сразу же забили еще одну шайбу. В конце третьего периода толпаровцы пошли ва-банк, заменив вратаря на полевого хоккеиста. Что обернулось для них еще двумя пропущенными голами.

- По накалу две игры были похожи друг на друга. В первом матче команда затратила много эмоциональных сил, которых, возможно, не хватило для реализации моментов, во второй игре получилось забить только один раз. Это всегда комплекс причин. Корень зла ищем в тренировочной работе. Сегодня именно этот компонент просел, если говорить про исполнительское мастерство. Александр Овечкин уже сколько настрелял, все все знают, но остановить его не могут. На сегодня два дня уровень такой реализации мы держать не можем, - признал по окончании встречи главный тренер «Толпара» Владимир Потапов.

«Толпар» (Уфа) – «Ирбис» (Казань) – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2). Голы: 1:0 (29:05) – Галиев (Шумилов); 1:1 (30:51) – Сафин (бол.); 1:2 (33:08) – Замалтдинов; 1:3 (58:18) – Замалтдинов (пустые ворота); 1:4 (59:30) – Накипов (пустые ворота).