ХК «Салават Юлаев» объявил близкий «Мишкопад»

И в преддверии акции пресс-служба «Салавата Юлаева» познакомила болельщиков и всех неравнодушных людей с детьми, которым неоходима поддержка.

Четырнадцатилетней Гульназ Алтынбаевой из небольшого поселка Буранбаево поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз – рак крови. А помочь ей может препарат «Блинотумомаб» ценой в миллион рублей.

Двухлетнему уфимцу Богдану Дубровскому диагностировали целый спектр болезней ушей: двустороннюю микротию, атрезию слуховых проходов, кондуктивную тугоухость 3 степени с обеих сторон и холестеатому в правом ухе. На операцию на правом ухе прямо сейчас требуется 1,2 млн рублей.

Помочь Гульназ и Богдану и другим детям победить болезнь можно 26 декабря во время матча с «Автомобилистом». Покупайте мягкие игрушки в фойе «Уфа-Арены», а после окончания матча бросайте их на лёд. Все вырученные средства хоккеисты передадут на благотворительность.

И билеты на этот матч на tickets.hcsalavat.ru во вкладке «Мишкопад».

Фото yandex.ru